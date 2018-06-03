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| | Ученые определили оптимальный размер груди для женщин

Ученые определили оптимальный размер груди для женщин

Сегодня, 09:52

Это удалось сделать британским ученым из клиники пластической хирургии под названием Cosmetic Surgery Solicitors. В рамках опроса, носившего национальный характер, специалисты узнали мнение 871 женщины.

 

Главные вопросы, адресованные прекрасной половине человечества, касались того, довольны ли они размером своего бюста и как он влияет на их жизнь. Ведь ранее бытовало мнение, что большой размер груди приносит девушкам удачу на «любовном фронте», поскольку с его помощью они могут легко очаровать любого мужчину. Однако в ходе опроса исследователи развеяли миф о счастье, которое приносит огромный бюст.

Согласно результатам опроса, наиболее счастливыми являются 39% обладательниц третьего размера груди, довольные своим телом, которое нравится большинству мужчин. Среди девушек с четвертым размером счастливы оказались 37%, тогда как первым размером довольны лишь 34%. К удивлению, пятый размер бюста устраивает 29% дам, но самыми недовольными своими формами являются женщины со вторым размером, так как лишь 27% леди отозвались о нем положительно.


Пойда Анна
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