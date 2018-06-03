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| | В Великобритании нашли шоколад возрастом более 100 лет

В Великобритании нашли шоколад возрастом более 100 лет

Сегодня, 09:29

Шоколадные плитки времен Первой мировой войны принадлежали умершему в 1967 году ветерану. Жестяную коробку с 103-летним лакомством выставили на аукцион.

 

В Великобритании нашли шоколад возрастом более 100 лет. Сладкая находка числилась в коллекции героя боевых военных действий Ричарда Буллимора. Все уникальные предметы из его сохранившейся коллекции будут проданы на аукционе. Об этом сообщает Sky News.

 

Как отмечается изданием, жестяную коробку с девятью плитками шоколада обнаружили в личных сохранившихся вещах ветерана. Сладкая находка выпущена в Мэнсфилде 103 года назад. Такие презенты получали все солдаты британской армии во Франции в честь первого военного Рождества 1914-1918 годов. Отмечается, что одну шоколадку солдат съел.

Также среди подобных подарков нашли коробку, в которой находились сигареты, табак, а также спички. Оказывается, Буллимор не курил и не любил шоколадные изделия, поэтому все осталось не тронутым.


Мирослава Донцова
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