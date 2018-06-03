"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц «Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х В США американка посадила самолет посреди улицы Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем
| | Фотограф из США зафиксировал на камеру множество НЛО

Фотограф из США зафиксировал на камеру множество НЛО

Сегодня, 08:39

Американскому фотографу удалось зафиксировать на камеру множество НЛО. Удивительные кадры охотника за НЛО опубликовали на YouТube, чтобы доказать человечеству о существовании пришельцев.

Сообщается, что фотограф, который пожелал оставаться неизвестным, преследовал различные НЛО начиная с 2016 года. За это время ему удалось сделать множество кадров неопознанных летающих объектов, которые периодически появлялись на западе, востоке, юге и на юго-востоке США. Двухлетнее наблюдение за космическими аппаратами дало уфологу понять, что инопланетяне все-таки существуют.

Видеоролик на YouТube вызвал немало споров среди интернет-пользователей. И если одни юзеры поверили в существование НЛО, то другие обвинили фотографа в видеомонтаже.


Светлана Славянская
Новости по теме
В Сети появилось видео приземления инопланетян на Аляску
В Сети появилось видео приземления инопланетян на Аляску

В сети YouТube появились шокирующие кадры пришельцев, которые доказывают, что жители иных планет все-таки прибыли на Землю и приземлились на Аляске. Загадочное

На Дальнем Востоке фотограф запечатлел НЛО в форме облака
На Дальнем Востоке фотограф запечатлел НЛО в форме облака

Российский фотограф Владимир Воцичак 1 октября опубликовал снимок, который доказывает существование НЛО. Корабль пришельцев был запечатлён на Дальнем Востоке.

В Северной Осетии фотограф заснял НЛО
В Северной Осетии фотограф заснял НЛО

Фотограф из Северной Осетии зафиксировал на камеру НЛО. Это произошло во время его работы на свадьбе в Фиагдоне.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости