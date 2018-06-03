Фотограф из США зафиксировал на камеру множество НЛО

Американскому фотографу удалось зафиксировать на камеру множество НЛО. Удивительные кадры охотника за НЛО опубликовали на YouТube, чтобы доказать человечеству о существовании пришельцев.

Сообщается, что фотограф, который пожелал оставаться неизвестным, преследовал различные НЛО начиная с 2016 года. За это время ему удалось сделать множество кадров неопознанных летающих объектов, которые периодически появлялись на западе, востоке, юге и на юго-востоке США. Двухлетнее наблюдение за космическими аппаратами дало уфологу понять, что инопланетяне все-таки существуют.

Видеоролик на YouТube вызвал немало споров среди интернет-пользователей. И если одни юзеры поверили в существование НЛО, то другие обвинили фотографа в видеомонтаже.

Светлана Славянская