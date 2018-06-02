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| | Ученые рассказали, как появилась Солнечная система

Ученые рассказали, как появилась Солнечная система

Вчера, 21:40

Люди часто интересуются развитием нашей галактики и ее будущим, а между тем мало кто знает, как на самом деле возник Млечный путь и вообще возникновение Вселенной для многих является тайной за семью печатями.

 

Ученые рассказали, как появилась Солнечная система. По мнению физиков, Большой взрыв произошел порядка 14 млрд лет назад. Плазма растворилась настолько, что стало возможно образование галактик и звездных систем. По пустому пространству начали распространяться гигантские облака газа и пыли. Сейчас схожие явления происходят в туманности Ориона. 2/3 времени существования Вселенной потратилось на создание облаков пыли и газа, а также охлаждения их до необходимой температуры.

В Млечном пути произошло какое-то необъяснимое явление, которое запустило процесс создания Солнечной системы. Сейчас точно определить, что послужило двигателем образования космических объектов не представляется возможным. Часть вещества в облаке уплотнилась и стала центром гравитационного притяжения. Объем пыли начал постепенно уменьшаться.

Облако стало раскручиваться вокруг своей оси. Центральная его часть превратилась в Солнце, а затем начали появляться планеты и астероиды. Космические объекты принялись вращаться вокруг своего центра. Некоторые из них обладали приличными размерами и могли сойти за звезду. В Солнечной системе если бы Юпитер набрал больше массы, то жизнь на Земле бы не возникла. По мнению ученых Вселенная расширяется. Сначала Солнечная система была компактнее, нежели теперь.

Земля постепенно становится дальше от Солнца. По подсчетам астрономов, наша планеты удаляется от светила на 15 сантиметров в год. По мнению физиков, на заре существования в Млечном пути было больше планет.


Домбровский Сергей
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