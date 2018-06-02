Ученые рассказали о грядущем в 2018 году Великом противостоянии Марса

Астрономы уверены, что редчайшее астрономическое событие можно будет увидеть в ночь на 27 июля. В этот удивительный момент Красная планета приблизится к Земле на максимально близкое расстояние.

В 2018 году ученые прогнозируют Великое противостояние Марса. По мнению специалистов, расстояние между Марсом и землей будет 0,39 а.е. (или 57,8 млн. км), что весьма близко к рекордному расстоянию, зафиксированному в 2003 году. Интересно, что такое необычное астрономическое явление является крайне редким: противостояние случается один раз в 15-17 лет.

По данным ToDay News Ufa, Марс сегодня – один из самых привлекательных объектов для созерцания с помощью любительского телескопа или сильного бинокля. Красная планета расположена в созвездии Козерога. Любителям без труда получиться узнать Марс по полярной шапке и темных пятнах на поверхности.

Данное уникальнейшее событие имеет особенную важность для космонавтики. Во время Великого противостояния космическому аппарату посчастливится добраться до Марса всего за четыре месяца, а в обычное время корабль потратит на космическое путешествие 16 месяцев или даже два года.

Татьяна Преображенская