Российский космонавт показал снимок Крымского моста с МКС

Этот снимок размещен Антоном Шкаплеровым на его собственной странице в Instagram. Фотография была сделана российским космонавтом с Международной космической станции.

В описании к фотографии космонавт написал о завершении его третьего полета, поэтому дальшнейшее слежение за строительством закончено. Мониторингом моста Шкаплеров теперь будет заниматься уже на Земле.

Ранее космонавт размещал фотографии Альпы, рассказав о том, что самый высокий и протяжённый горный хребет в Европе незаслуженно ассациируется лишь с Швейцарией и Астрией. Шкаплеров напомнил о Франции, Италии, Германии, Словении, Монако и Лихтенштейне.

Но и у нас есть самые протяженные объекты. Крымский мост является таковым в Европе и России. На его возведение ушло 816 дней. Стоимость проекта составляет 228 миллиардов рублей.



