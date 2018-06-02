"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Роспотребнадзор предупредил, куда не стоит ехать русским туристам в 2018 году Бюджетники Datsun Cross расходятся "как горячие пирожки" «Русская Кардашьян» порадовала сексуальным фото из спортзала Минивэн Mitsubishi Xpander выходит на новые рынки Житель Новой Зеландии обвел дорожные ямы изображением пениса Супер-пикап Ram Rebel TRX 1500 появится в 2019 году Жители Воронежа столкнулись с дамой, выгуливающей козла Волгоградский эколог ищет высший разум Ученые сообщают, что между терпением и серотонином есть тесная связь Джоан Роулинг планирует написать новую книгу для детей Корабли флота США оснастят новой противокорабельной ракетой NSM Мужчина обрел популярность, «превратив» собаку в монстра
| | Российский космонавт передал командование МКС американскому астронавту

Российский космонавт передал командование МКС американскому астронавту

Вчера, 19:55

1 июня Антон Шкаплеров передал коллеге из NASA Эндрю Фойстелу символические ключи от космической станции. Теперь астронавт будет командиром экипажа.

 

Сам россиянин, гражданин США Скотт Тингл и представитель Японии Норишиге Канаи возвращаются на Землю. Уже ведется подготовка к отлету. Корабль «Союз МС-07»отстыкуется от станции уже завтра, в 12:16 по времени Москвы. Приземление запланировано в 15:40 в казахстанской степи. Во время торжественной передачи ключей Шкаплеров выразил благодарность своим «братьям по космосу» за помощь, которую они ему всегда с готовностью оказывали, и дружеское отношение окончательно передал командование МКС американскому астронавту. Фостейл также не остался в долгу. В обмен на ключи американский астронавт подарил Шкаплерову монету с автографами трех космонавтов, символизирующую единый экипаж. Фостейл будет работать на борту вместе с еще одним американцем Ричардом Арнольдом и российским космонавтом Олегом Артемьевым.

Антон Шкаплеров и его коллега Александр Мисуркин 3 февраля текущего года устали рекордсменами по длительности проведения рабочих процессов за пределами станции и корабля. Они пробыли в условиях вакуума восемь часов и тринадцать минут.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Астронавт NASA Скотт Келли стал рекордсменом по пребыванию в космосе
Астронавт NASA Скотт Келли стал рекордсменом по пребыванию в космосе

Американскому астронавту Скотту Келли досталось первенство по времени, проведенному в космосе. Космонавт NASA побил действующий рекорд, проведя в невесомости в

Российский астронавт с МКС передал землянам вид захватывающего заката
Российский астронавт с МКС передал землянам вид захватывающего заката

Российский астронавт С. Корниенко, пребывая на международной космической орбитальной станции, записал видео заката и передал его землянам, тем самым, напомнив

Японский астронавт впервые возглавил командование МКС
Японский астронавт впервые возглавил командование МКС

Астронавт из Японии Коичи Ваката сегодня впервые возглавил командование Международной космической станцией (МКС).

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости