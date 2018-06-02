Российский космонавт передал командование МКС американскому астронавту

1 июня Антон Шкаплеров передал коллеге из NASA Эндрю Фойстелу символические ключи от космической станции. Теперь астронавт будет командиром экипажа.

Сам россиянин, гражданин США Скотт Тингл и представитель Японии Норишиге Канаи возвращаются на Землю. Уже ведется подготовка к отлету. Корабль «Союз МС-07»отстыкуется от станции уже завтра, в 12:16 по времени Москвы. Приземление запланировано в 15:40 в казахстанской степи. Во время торжественной передачи ключей Шкаплеров выразил благодарность своим «братьям по космосу» за помощь, которую они ему всегда с готовностью оказывали, и дружеское отношение окончательно передал командование МКС американскому астронавту. Фостейл также не остался в долгу. В обмен на ключи американский астронавт подарил Шкаплерову монету с автографами трех космонавтов, символизирующую единый экипаж. Фостейл будет работать на борту вместе с еще одним американцем Ричардом Арнольдом и российским космонавтом Олегом Артемьевым.

Антон Шкаплеров и его коллега Александр Мисуркин 3 февраля текущего года устали рекордсменами по длительности проведения рабочих процессов за пределами станции и корабля. Они пробыли в условиях вакуума восемь часов и тринадцать минут.

Дарья Светозарова