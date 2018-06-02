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| | Британец 10 минут снимал на видео Лохнесское чудовище

Британец 10 минут снимал на видео Лохнесское чудовище

Сегодня, 18:21

Оуин О'Фадоган заснял морское чудовище в легендарном шотландском озере. Британец рассказал, как ему удалось сделать такие кадры.

На видео можно заметить, как мифическое существо передвигается налево, в сторону залива Уркварт, время от времения ныряя и всплывая. Водоем посещен 53-летним мужчиной уже в четвертый раз.

"Я просто щелкаю камерой, время от времени, по 20 минут — это лучше, чем смотреть сериалы", - сообщил о причинах съемки. Раньше фанату Несси удавалось поверить в то, что изображенный объект являлся лодкой или же другим реальным предметом. Британец 10 мнут снимал на видео пезажи в надежде увидеть Лохнесское чудовище и проведенная 30 апреля съемка перевернула его представление.

Увиденный объект, по его мнению, крайне необычен и огромен. Мифическое животное плавало и ныряло. Оуин не может согласиться с тем, что это могло быть лодкой или бревном. Криптозоолог уверен в обособленности организма, который развивался в течение тысячи лет.



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