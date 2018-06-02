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| | Периферийное зрение позволило распознать положительные эмоции на лице

Периферийное зрение позволило распознать положительные эмоции на лице

Сегодня, 16:36

Фрейзер Смит совместно со Стефани, которые работают в Университете Восточной Англии, провели опыт по вычислению степени эмоционального порога с помощью периферийного зрения.

 
В эксперименте участвовали 14 добровольцев, которым предоставляли черно-белые снимки лиц. Им нужно было выразить одну из шести основных эмоций (удивление, страх, грусть, злоба, отвращение или же радость). Иллюстрации демонстрировали в центр поля зрения, а также по левой и по правой периферии (сдвиг на 15 и 30 градусов от центра). Наиболее продуктивно добровольцы воспринимали удивление, радость, а также страх.

«Эффективность распознавания эмоциональных всплесков увеличивается к центру поля зрения», - заявили исследователи. В итоге выявлено, что эмоции, которые окрашены в положительных красках, хорошо воспринимаются как на периферии, так и в центре.


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