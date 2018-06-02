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| | Ученые выяснили, что и как видят животные

Ученые выяснили, что и как видят животные

Сегодня, 16:19

Группа ученых провела длительные исследования с различными видами животных, и выяснила, что животные видят гораздо хуже, чем люди. Животные могут видеть в темноте, но люди имеют преимущество – остроту зрения.

 

Ученые исследовали различных представителей животных – насекомых, рыб, млекопитающих, одних только птиц было 600 видов. Они провели детальное исследование, изучая структуру их глаз, расположение зрачков, дистанцию и плотность чувствительных к свету структур. После этого ученые смогли создать программу, которая на примере одной фотографии покажет, как эту местность видит, например, кот, комар или золотая рыбка.

 Зрение человека хуже, чем, например, у представителей кошачьих, которые могут видеть в темноте. Однако люди имеют хорошую остроту и четкость зрения. Если четкость зрения человека равна 60, то у птиц она равна 30. Если говорить о котах и собаках, то их четкость зрения оставляет желать лучшего – меньше 10, по сравнению с показателем их хозяев. Хуже всего видят насекомые, например, мухи и комары. Для них окружающий мир – размазанное пятно с меняющимися цветами.

Ученые сообщают, что программа, которую они разработали, может быть не совсем точной, так как строение глаз животных и их мозга все еще досконально не изучено. Это значит, что может быть и такое, что животные видят лучше, чем оказалось, просто люди еще не знают, как это проверить и понять устройство всех процессов.


Алиса Гилберт
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