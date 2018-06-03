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| | Эксперты: Вода и специи сделают утренний кофе более полезным для здоровья

Эксперты: Вода и специи сделают утренний кофе более полезным для здоровья

Сегодня, 07:40

Утро миллионов жителей планеты начинается с крепкого кофе. Ученые сообщили, как сделать, чтобы утренний напиток оказывал максимально полезное воздействие на организм.

 

Кофе является очень полезным, так как содержит существенную дозу антиоксидантов. Исследования ученых показали, что данный напиток способен защитить человека от рака кишечника и груди, диабета второго типа, а также болезни Паркинсона.

Эксперты отмечают, что полезные свойства кофе можно увеличить до максимума, если соблюдать несколько простых правил. По мнению специалистов, вода и специи сделают утренний кофе более полезным для здоровья. Так, перед тем, как пить кофе, нужно употребить стакан воды. Кофе является мочегонным средством. Если человек не употребляет достаточного количество воды, чтобы организм выводил ее, то кофе может даже навредить.

Также эксперты рекомендуют отказаться от искусственных сахарозаменителей, которые могут спровоцировать развитие болезней сердца, диабета второго типа и привести к ожирению. По мнению ученых, лучше пить вообще несладкий напиток или же добавлять небольшое количество сахара.

Молоко советуют выбирать натуральное или же растительного происхождения. Корица и другие специи способны не только усиливать аромат и вкус кофе, но и повышают количество антиоксидантов.


Мирослава Донцова
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