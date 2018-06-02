"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска Фото 155-килограммовой модели в купальнике потрясло пользователей Алкоголик или балерина: В Сети высмеяли странное фото Порошенко Звезды стали за прилавок с мороженым в День защиты детей Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения Жиросжигатели попали под запрет в России Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем
| | Ученые создали материал, который способен восстанавливать зубную эмаль

Ученые создали материал, который способен восстанавливать зубную эмаль

Сегодня, 16:05

Ученые из Великобритании, Испании, Италии и Японии совместно создали материал, который очень схож с зубной эмалью и может ее заменить.

 

Ученые задались целью создать материал, который способен заменить эмаль. Они нашли белок, который повторяет действия организма, когда в челюсти человека начинают расти и формироваться зубы, а значит, и выработка эмали. Этот белок способствует росту и регенерации разработанных синтетических тканей, которые по своей структуре напоминают структуру эмали.

Ткань тоже разработали ученые, они сообщают, что это было долгим и сложным процессом, так как во время формирования ткани нужно точно рассчитать, сколько и каких веществ понадобиться для данного этапа развития, ведь именно от этих веществ зависит структура ткани. Если белка будет меньше нормы, ткань получиться не прочной, а если больше, то, наоборот, слишком прочной и ее сложно будет исправить.

Эти ткани можно использовать не только в стоматологии, как утверждают ученые, работающие над этой сферой.


Алиса Гилберт
Новости по теме
Ученые считают, что на крепость зубов влияет виноград
Ученые считают, что на крепость зубов влияет виноград

Как выяснили ученые, в винограде имеются некие соединения, которые улучшают качество зубной ткани, после чего они становятся более защищенными от внешних

Ученые создали полимерные позвонки для регенерации тканей спинного мозга
Ученые создали полимерные позвонки для регенерации тканей спинного мозга

Ученые из клиники Майо в штате Миннесота США создали уникальные полимерные позвонки, призванные регенерировать ткани спинного мозга. В основе их разработки

Ученые из Томска изобрели материал, делающий человека невидимым для змей
Ученые из Томска изобрели материал, делающий человека невидимым для змей

Томские ученые изобрели новый материал, способный сделать человека невидимым для змей и защитить его. В основе данного вещества лежат наночастицы никеля,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости