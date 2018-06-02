Ученые создали материал, который способен восстанавливать зубную эмаль

Ученые из Великобритании, Испании, Италии и Японии совместно создали материал, который очень схож с зубной эмалью и может ее заменить.

Ученые задались целью создать материал, который способен заменить эмаль. Они нашли белок, который повторяет действия организма, когда в челюсти человека начинают расти и формироваться зубы, а значит, и выработка эмали. Этот белок способствует росту и регенерации разработанных синтетических тканей, которые по своей структуре напоминают структуру эмали.

Ткань тоже разработали ученые, они сообщают, что это было долгим и сложным процессом, так как во время формирования ткани нужно точно рассчитать, сколько и каких веществ понадобиться для данного этапа развития, ведь именно от этих веществ зависит структура ткани. Если белка будет меньше нормы, ткань получиться не прочной, а если больше, то, наоборот, слишком прочной и ее сложно будет исправить.

Эти ткани можно использовать не только в стоматологии, как утверждают ученые, работающие над этой сферой.

Алиса Гилберт