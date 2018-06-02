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| | Учёные разработали алгоритм, что блокирует распознавание лиц в соцсетях

Учёные разработали алгоритм, что блокирует распознавание лиц в соцсетях

Сегодня, 15:04

Принцип основан на методе состязательных тренировок и может со временем самообучаться.

 
Эксперты организации U of T Engineering создали специальный алгоритм, который блокирует идентификацию лица на снимках, также метод мешает определить расу человека. Любой пользователь Сети, опубликовавший свое персональное изображение, подвергает свои данные проверкам через специальные нейросети, которые анализируют и устанавливают пол человека, его национальность, а также другие необходимые критерии. Однако специалисты компании U of T Engineering создали алгоритм динамического разрушения программ распознавания. В его основе противостояние двух искусственных интеллектов. Известно, что один пытается прочесть параметры, а другой их скрыть.

с помощью Instagram-подобным фильтрам, на уровне конкретных пикселей в изображение вносили маленькие изменения, которые незаметны для человеческого органа зрения. С помощью таких фильтров система распознавания стала давать трещины в своих точных идентификациях. В ходе эксперимента защищающий метод практически на 100 смог уберечь от идентификации 600 фотографий от разных людей.


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