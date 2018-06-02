Учёные доказали влияние ночного перекуса на ожирение

Специалисты из Университета Аризоны провели исследование влияния вредных продуктов, а также ночного перекуса на качество сна. По данным экспертов, из-за таких привычек могут начаться бессонница, ожирение и диабет, как сообщает VistaNews.

Специалисты провели опрос среди более 3 тысяч добровольцев из разных населённых пунктов США. Участникам звонили по телефону, интересуюсь, ходят ли они к холодильнику в ночное время, а также хорош ли сон и какое состояние здоровья. Больше половины опрошенных заявили, что такой перекус для них – привычное дело.

Причём стремление что-то взять из холодильника респонденты связывали с тягой к вредным продуктам. Специалисты порекомендовали больше заботиться о качестве сна. Ранее учёные уже доказали, что употребление пищи в то время, когда организм отдыхает, не несёт в целом ничего хорошего, поскольку сбивается ритм.

Ирина Летинская