"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска Фото 155-килограммовой модели в купальнике потрясло пользователей Алкоголик или балерина: В Сети высмеяли странное фото Порошенко Звезды стали за прилавок с мороженым в День защиты детей Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения Жиросжигатели попали под запрет в России Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем
| | Учёные доказали влияние ночного перекуса на ожирение

Учёные доказали влияние ночного перекуса на ожирение

Сегодня, 16:41

Специалисты из Университета Аризоны провели исследование влияния вредных продуктов, а также ночного перекуса на качество сна. По данным экспертов, из-за таких привычек могут начаться бессонница, ожирение и диабет, как сообщает VistaNews.

Специалисты провели опрос среди более 3 тысяч добровольцев из разных населённых пунктов США. Участникам звонили по телефону, интересуюсь, ходят ли они к холодильнику в ночное время, а также хорош ли сон и какое состояние здоровья. Больше половины опрошенных заявили, что такой перекус для них – привычное дело.

Причём стремление что-то взять из холодильника респонденты связывали с тягой к вредным продуктам. Специалисты порекомендовали больше заботиться о качестве сна. Ранее учёные уже доказали, что употребление пищи в то время, когда организм отдыхает, не несёт в целом ничего хорошего, поскольку сбивается ритм.


Ирина Летинская
Новости по теме
Сахарозаменители провоцируют ожирение и диабет – Специалисты
Сахарозаменители провоцируют ожирение и диабет – Специалисты

Канадские специалисты уведомили о том, что сахарозаменители могут вызвать ожирение и диабет. Ученые провели исследование о влиянии на организм аспартама,

Учеными установлена причина ночного голода
Учеными установлена причина ночного голода

Ученые провели очередное исследование и установили, что человек часто ходит к холодильнику в ночное время, так как вкус пищи приносит ему намного меньше

Учёные: одиночество вредит человеку больше, чем ожирение
Учёные: одиночество вредит человеку больше, чем ожирение

Учёные из Америки провели ряд экспериментов, и заключили любопытный итог. По мнению исследователей, для человека гораздо опаснее одиночество, нежели ожирение.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости