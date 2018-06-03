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Волгоградский эколог ищет высший разум

Сегодня, 01:30

Доктор технических наук, профессор Владимир Лобойко пытается ответить на вопросы о сотворении мира. Он вывел новый термин нооспатинум – космический разум, который отвечает за всё происходящее во Вселенной.

По мнению специалиста, благодаря данной материи происходят различные катаклизмы и открытия на Земле. Волгоградский эколог ищет высший разум. В его существовании ученый не сомневается. С нооспатинумом люди сталкивались неоднократно, но сами этого не осознавали. Когда мать за сотни километров чувствует, что ее ребенок испытывает боль, ей подсказывает о случившемся космический разум. Нооспатинум Владимира Лобойко стал продолжением ноосферы Вернадского.

По мнению волгоградского ученого, космический разум наблюдает за деяниями людей. Если они поступают правильно, то он награждает их различными открытиями. Когда человек действует в корыстных целях, тогда всё оборачивается катастрофой. В мире неоднократно происходили катаклизмы. Это высший разум предупреждал человечество о том, что оно выбрало неверный путь развития.


Домбровский Сергей
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