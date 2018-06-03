Ученые сообщают, что между терпением и серотонином есть тесная связь

Японские ученые из Окинавы провели исследования на мышах, которое показало, что при присутствии серотонина в мозгу отдельная особь может сохранять терпение гораздо лучше.

Серотонин удивительное вещество, которое находится в мозгу человека. Оно способено контролировать тягу человека к чему-либо, его сонливость, настроение и поведение, а также склонность к спонтанным действиям. Это вещество часто используют в лекарствах от депрессии и множества других психических отклонений и заболеваний, ведь они способны «устаканить» химические процессы в мозге и сделать их такими, как у нормального человека, также они замедляют расход серотонина в организме, сохраняя его нужный баланс в мозге. Ученые разделили некоторое количество мышей на группы и создали такие условия, когда у мышей разных групп возникал серотонин в мозге, например, у одной группы выброс серотонина не стимулировали, а у второй прибегли к стимуляции его выработки. После мыши должны были исполнять простые задачи во временных рамках, если мышь справлялась со всеми критериями, ей позволяли заполучить лакомый кусочек еды.

Также ученые поделились, когда во время эксперимента мыши чувствовали запах лакомства, они на 71% больше были склонны ждать отведенное время. Когда же мыши не чувствовали этот запах, то показатель падал до 25%.

Алиса Гилберт