"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска Фото 155-килограммовой модели в купальнике потрясло пользователей Алкоголик или балерина: В Сети высмеяли странное фото Порошенко Звезды стали за прилавок с мороженым в День защиты детей Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения Жиросжигатели попали под запрет в России Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем
| | До конца года SpaceX дважды запустит ракету Falcon Heavy

До конца года SpaceX дважды запустит ракету Falcon Heavy

Сегодня, 13:12

Впервые в истории космической компании она организует частную доставку груза на земную орбиту в рамках своего первого коммерческого запуска.

До конца 2018 года компания Илона Маска SpaceX дважды запустит в космос инновационную ракету Falcon Heavy. Датой первого коммерческого запуска ракетоносителя назначен декабрь нынешнего года, когда Falcon Heavy в качестве полезной нагрузки доставит на орбиту Земли спутник телекоммуникационной компании Arabsat, которая и покроет все расходы на запуск. Перед запуском спутника SpaceX также планирует запустить на орбиту военный аппарат по заданию американских ВВС.

Напомним, первый запуск новейшей ракеты Falcon Heavy специалисты SpaceX осуществили в феврале нынешнего года, когда все системы ракеты-носителя показали полную дееспособность, за исключением второй ступени, которая разбилась в море в процессе посадки. Точная дата запуска телекоммуникационного спутника модели Arabsat 6A будет названа позднее.


Александр Вест
Новости по теме
SpaceX сообщила об успешном испытании ракеты Falcon Heavy
SpaceX сообщила об успешном испытании ракеты Falcon Heavy

Компания SpaceX сообщила об успешном испытании ракеты Falcon Heavy. Информацию об этом представители фирмы Илона Маска опубликовали на аккаунте компании в

SpaceX поделилась свежими фото ракеты-носителя Falcon Heavy
SpaceX поделилась свежими фото ракеты-носителя Falcon Heavy

В своём Instagram компания SpaceX, производящая аэрокосмическую технику нового поколения, разместила свежие фото ракеты Falcon Heavy со стартовой площадки.

Илон Маск: Ракету Falcon Heavy запустят в ноябре 2017 года
Илон Маск: Ракету Falcon Heavy запустят в ноябре 2017 года

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что первый запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy произойдёт в ноябре 2017 года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости