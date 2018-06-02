До конца года SpaceX дважды запустит ракету Falcon Heavy

Впервые в истории космической компании она организует частную доставку груза на земную орбиту в рамках своего первого коммерческого запуска.

До конца 2018 года компания Илона Маска SpaceX дважды запустит в космос инновационную ракету Falcon Heavy. Датой первого коммерческого запуска ракетоносителя назначен декабрь нынешнего года, когда Falcon Heavy в качестве полезной нагрузки доставит на орбиту Земли спутник телекоммуникационной компании Arabsat, которая и покроет все расходы на запуск. Перед запуском спутника SpaceX также планирует запустить на орбиту военный аппарат по заданию американских ВВС.

Напомним, первый запуск новейшей ракеты Falcon Heavy специалисты SpaceX осуществили в феврале нынешнего года, когда все системы ракеты-носителя показали полную дееспособность, за исключением второй ступени, которая разбилась в море в процессе посадки. Точная дата запуска телекоммуникационного спутника модели Arabsat 6A будет названа позднее.

Александр Вест