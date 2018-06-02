Ученые: Окисление океанов привело к развитию морской и земной жизни

По мнению специалистов Департамента наук о Земле на базе Сиракузского университета, жизнь в морских водах, а также на Земле зародилась сотни миллионов лет назад из-за повышенного количества кислорода в мировом океане.

Долгое время точная дата зарождения жизни на поверхности Земли была неизвестной. Ученые не могли ответить на вопрос, что именно могло спровоцировать данные изменения. Исследователи Сиракузского университета установили, что именно окисление океанов привело к развитию морской и земной жизни. Один из авторов исследования Вани Лу отметил, что 2,3 млрд лет назад океаны уже существовали на планете, однако в атмосфере содержалось очень мало кислорода, а поверхность планеты окутывал метан.

Во время экспериментов ученые использовали основанный на геохимии йода метод. Они проследили за количественным соотношением йода и кальция и установили сложный процесс в водах, где зародились первые живые существа. Специалисты уверены, что благодаря фотосинтезирующим микроорганизмам появилась химическая энергия, которая способствовала накоплению свободного воздуха. Именно по этой причине около 2 млрд лет назад началась оксигенация.

Ученые планируют установить более точные сроки и причины насыщения мирового океана кислородом, которое привело к образованию многоклеточных форм жизни.

Мирослава Донцова