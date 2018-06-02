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| | Учёные узнали, как предсказывать развитие кариеса

Учёные узнали, как предсказывать развитие кариеса

Сегодня, 14:30

Группа российских специалистов нашла вещества, которые являются признаком появления данного заболевания.

В издании EPMA Journal была обнародована работа учёных, которые узнали, как можно предсказывать развитие кариеса. В ходе исследования российские эксперты выяснили, что на первых этапах развития кариеса в слюне человека появляются определённые разновидности стрептококков, а количество неорганических соединений при этом лишь уменьшается. В эксперименте поучаствовали 30 человек, некоторые из которых страдали от кариеса. Их пробы слюны были отправлены на лабораторный анализ, который и выявил явные отличия её содержания у больных и здоровых граждан.

Российские учёные подтвердили, что выявленные вещества не являются самой причиной возникновения данного заболевания, так как их стоит считать лишь первым признаком появления кариеса. Исследование помогло специалистам разработать препараты, нормализирующие химический состав человеческой слюны.


Александр Вест
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