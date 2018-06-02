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| | Учёные выяснили, чем опасна для здоровья работа на горнолыжных курортах

Учёные выяснили, чем опасна для здоровья работа на горнолыжных курортах

Сегодня, 07:33

Ведущие учёные института рака Хантсмена и университета штата Юта провели исследование, в ходе которого выяснили опасность, подстерегающую сотрудников горнолыжных курортов.

Волонтёрами исследовательской работы стали 394 сотрудника двух горнолыжных курортов штата Юта. После медицинского обследования учёные обнаружили у 38 человек (или 10% от общего количества) лёгкую степень рака кожи, 30% посоветовали пройти процедуру биопсии и направили более трети волонтёров на дополнительные тестирования.

Так, учёные выяснили главную опасность для здоровья работников, кроющуюся в горном «холодном» солнце. Известно, что низкие температуры не рассеивают пагубное излучение солнца, потому уход за кожей должен быть таким же, как и при походе на пляж. Среди рекомендаций по выбору солнцезащитного крема выделяют: уровень защиты SPF 15-50, нужно отдавать предпочтение кремам, а не аэрозолям, и тщательно проверять состав на наличие токсических веществ.


Елизавета Трюфель
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