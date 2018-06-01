Ученые: Фотографирование стирает из мозга воспоминания

Любители фотографировать лишают себя способности вспоминать увиденное. Об этом заявили научные сотрудники Калифорнийского университета, говорится в издании JARMAC.

Ученые Джулия Соареш и Бенджамин Шторм пришли к выводу, что частое фотографирование стирает из головного мозга часть воспоминаний. Для подтверждения этой теории они провели эксперимент среди американцев. Были выбраны две группы участников. Одна делала снимки через Snapchat, удаляющий фото по прошествии суток, другая группа делала фотографии, а затем самостоятельно удаляла их.

Исследование показало, что у всех участников была одинаковая проблема: они почти не помнили деталей фотографируемых объектов.

Ранее эксперт Линда Хенкель установила, что люди, фотографирующие экспонаты в музеях, запоминают намного меньше, чем те, кто рассматривал произведения искусства лично.

Ученые полагают, что в мозгу происходит определенное перераспределение памяти, то есть задача по запоминанию «перекладывается» на другой объект (фотоаппарат, смартфон и пр.) Однако это только предположение, исследователи заявили, что истинное объяснение этого феномена остается пока тайной.

Татьяна Преображенская