В Сети появилось фото Земли, сделанное новым метеорологическим спутником GOES-17

NASA опубликовали первые фотографии нашей планеты с инновационного спутника США, предназначенного для анализа атмосферы и океана. Об этом сообщается в издании The Verge.

Фото Земли, сделанное новейшим спутником GOES-17, уже появилось в Сети. Снимок был сделан благодаря программе ABI, которая способна сканировать Землю в 16 спектральных диапазонах. Это позволяет рассматривать разновидности облаков и следить за тем, как движутся воздушные массы.

В ведомстве уведомили, что новая система имеет проблемы, связанные с охлаждением детекторов. Это основная причина того, что спутник не до конца ввели в строй. Тем не менее эксперты впечатлены тем, что имея проблемы охлаждения, фото сделаны в удивительно высоком качестве.

Татьяна Преображенская