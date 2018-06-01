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| | В Сети появилось фото Земли, сделанное новым метеорологическим спутником GOES-17

В Сети появилось фото Земли, сделанное новым метеорологическим спутником GOES-17

Вчера, 20:36

NASA опубликовали первые фотографии нашей планеты с инновационного спутника США, предназначенного для анализа атмосферы и океана. Об этом сообщается в издании The Verge.

Фото Земли, сделанное новейшим спутником GOES-17, уже появилось в Сети. Снимок был сделан благодаря программе ABI, которая способна сканировать Землю в 16 спектральных диапазонах. Это позволяет рассматривать разновидности облаков и следить за тем, как движутся воздушные массы.

  

В ведомстве уведомили, что новая система имеет проблемы, связанные с охлаждением детекторов. Это основная причина того, что спутник не до конца ввели в строй. Тем не менее эксперты впечатлены тем, что имея проблемы охлаждения, фото сделаны в удивительно высоком качестве.


Татьяна Преображенская
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