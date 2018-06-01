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| | Ученые смогли создать первых управляемых ДНК-роботов

Ученые смогли создать первых управляемых ДНК-роботов

Вчера, 21:00

Учёные создали магнитную систему, которая впервые позволила управлять роботами, в основе которых лежит ДНК. Первые крошечные роботы уже умеют двигаться на больших скоростях, а вскоре будут помогать лечить рак.

Журнал «Nature Communications» опубликовал исследования Карлоса и его коллег из Университета штата Огайо. Специалисты смогли сократить отклик нанороботов на команды с нескольких минут до секунд. Это открытие позволяет усовершенствовать прямой контроль над молекулярными роботами, в основе которых лежит ДНК. Раньше такое было невозможным, потому что при переносе ДНК создавались исключительно химические реакции, которые направлялись путем перемещения молекул, что требовало огромных затрат времени.
Метод магнитного управления позволит ученым взаимодействовать с ДНК-роботами в реальном времени. Это открытие будет активно применяться в медицине, ведь нанороботы могут быть крошечными, а усовершенствованное управление позволит хирургам доставлять лекарство прямо в поврежденные клетки. Исследователи считают, что это может быть большим шагом в лечении рака.


Попова Дарья
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