Учёные: Из-за землетрясений Лондон может провалиться под землю

Исследователи Имперского колледжа выяснили, что любое ощутимое землетрясение может создать для Лондона серьёзные неприятности. Ими были обнаружены два гигантских разлома, пролегающих под столицей Великобритании.

Эти разломы, проходящие под центральной частью Лондона и под Ист-Эндом, ежегодно увеличиваются на 1-2 миллиметра. Это довольно серьёзная прогрессия, считает доктор Ричард Гейл. И любое землетрясение магнитудой 5 балов, представляет большую опасность для столицы. В Лондоне регулярно происходят земные колебания, но они чувствуются далеко не для всеми.

А более сильные подземные толчки, например, в 6 баллов, могут нанести серьёзный урон и разрушения. В связи с этим, специалисты предложили целый ряд мероприятий, чтобы подготовить инфраструктуру города для защиты от землетрясений на ближайшее столетие. Ведь опасность велика - высокая сейсмическая активность может отправить Лондон под землю.