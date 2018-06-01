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| | Космонавты МКС продегустируют фиолетовый рис и дуриан из Таиланда

Космонавты МКС продегустируют фиолетовый рис и дуриан из Таиланда

Вчера, 19:18

Доставка продуктов на борт космической станции будет производиться в рамках программы «Тайская еда космосу». Экипаж МКС попробует фиолетовый рис и дуриан, чтобы оценить их вкус в невесомости.

Пробная партия будет отправлена на борт в июле. Тогда космонавты впервые продегустируют деликатесы в космосе и скажут, как отличается вкус острых блюд в условиях невесомости. После производители деликатесов смогут подстроится под вкус космонавтов.

Ученые определили, что рецепторы в невесомости реагируют на раздражители иначе, чем на Земле – в космосе они чувствуют вкус хуже. В связи с этим кулинары насыщают пищу специями и приправами. Поэтому выбор и пал на тайскую кухню, поскольку блюда в ней достаточно острые.

В проекте задействованы несколько тайских компаний и специалисты Агентства геоинформатики и развития космических технологий. Фиолетовый рис и дуриан будет доправлен на орбиту с помощью ракеты-носителя из США. Вместе с тайским провиантом отправятся другие грузы, но какие именно – не сообщается. Отмечается, что из-за специфического запаха дуриан запрещено проносить в гостиницу, метро и другой вид транспорта. Ученые надеются, что в космосе аромат плода не будет таким насыщенным.


Дарья Светозарова
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