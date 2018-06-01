Сооснователь «Евросети» инвестировал $5 млн в Moon Express

Тимур Артемьев сделал инвестиции в добычу ископаемых на Луне. Об этом он рассказал во время встречи с журналистом.

Предпрениматель утверждает, что к такой идее его подтолкнул Навин Джейн, являющийся председателем американской компании Moon Express. Беседа между ними проходила в период совместного отдыха на Виргинских островах, подконтрольных Великобритании. "Он меня уговорил, зная, что я испытываю большую страсть к космосу, вложиться в эту компанию", - сообщил предприниматель.

Задачей Moon Express является перевозка и добыча полезных ископаемых на естественном спутнике земли. В 2010 году сумма инвестиций в компанию составила $53 млн. Два года назад компании удалось получить право на запуск частного космического корабля к поверхности космического объекта. Но отправка пока не состоялась.