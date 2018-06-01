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| | Гравитационные волны нейтронных светил сформировали самую маленькую черную звезду

Гравитационные волны нейтронных светил сформировали самую маленькую черную звезду

Вчера, 19:17

Результат исследования космического события может много дать научному миру, в частности астрономы получат немало полезных данных о таинственных объектах.

После слияния двух нейтронных звезд, породивших гравитационные волны, на месте объединения появилась черная дыра. Она имеет самую незначительную массу из всех, ныне известных ученым. Масса объекта, который образовался в итоге слияния, в 2,7 раза превышает вес Солнца. Эти данные свидетельствуют о том, что это или самая массивная нейтронная звезда, или наиболее легкая черная дыра.

При сливании нейтронных звезд в одну огромную, она моментально вращалась и создала бы мощное магнитное поле, что сформировало «пузырь» частиц высокой энергии, который привел бы к рентгеновскому излучению. В данном случае уровень рентгеновских лучей в сотни раз ниже, чем от вращающейся нейтронной звезды. По мнению ученых, на этом месте могла возникнуть черная дыра, если же их гипотеза подтвердится, что формула образования черных дыр окажется очень сложным.


Никита Готский
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