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| | Разработчики научили искусственный интеллект описывать бытовые действия

Разработчики научили искусственный интеллект описывать бытовые действия

Вчера, 18:45

Нейросеть обучалась с помощью специального алгоритма VirtualHome. База данных алгоритма содержит несколько тысяч воспроизведённых бытовых действий человека с их подробным описанием.

Группа ученых из США, Словении и Канады создали виртуальную среду для обучения искусственного интеллекта под названием VirtualHome. В базе данных данного алгоритма есть тысячи бытовых действий человека с их подробным описанием, которые могут быть использованы в будущем при создании роботов.

В настоящее время роботы все еще уступают людям относительно того, что любой из них не способен выполнять простые бытовые задачи, как, например, принести предмет из одной комнаты в другую. Машинный интеллект не может выполнить подобную задачу, если разработчик подробно не пропишет в его программе всю последовательность мелких действий, необходимых для выполнения задачи.

В VirtualHome большинство действий уже подробно описаны разработчиками. После тестирования алгоритма, создатели пришли к выводу, что он наиболее эффективен среди всех себе подобных. Данный алгоритм обучения разработчики собираются опубликовать на GitHub.


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