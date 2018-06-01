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| | В индийской деревне археологи нашли следы божеств Рамы и Лакшмана

В индийской деревне археологи нашли следы божеств Рамы и Лакшмана

Вчера, 18:12

В Писка Нагри ученые нашли уникальные артефакты: оттиски сандалий богов на древнем граните. Пока удалось установить, что отпечатки принадлежат двум разным людям.

В деревне Писка Нагри индийского округа Джаркханд археологи нашли следы божеств Рамы и Лакшмана. Оттиски их сандалий остались на древнем граните, хорошо сохранившись на протяжении нескольких тысячелетий. Проведенные исследования подтвердили, что они принадлежат двум разным людям. Местные аборигены считают, что божества намеренно оставили свои следы для будущих поколений. Жители деревни уверены, что отпечатки сандалий были оставлены Рамой и Лакшманом на граните в период, когда они были заняты поисками пропавшей супруги первого Ситы.

Индийские археологи убеждены во «встрече» ученых с божествами, это доказывает и изображение на обратной стороне артефактов. В то же время их причисляют к так называемым «неудобным» находкам, ставящим научный мир в тупик. Точный возраст следов на граните пока не установлен.


Виктория Озерова
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