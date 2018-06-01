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| | Ученые рассказали, как мозг помогает человеку избежать боли

Ученые рассказали, как мозг помогает человеку избежать боли

Вчера, 17:47

При возникновении источника боли мозг изменяет движения человека так, что действие, причиняющее боль, совершается быстрее по продолжительности. При этом, если в конечности возникает боль, мозг может попробовать «обездвижить» ее, подавая слабые сигналы.

Канадские ученые решили экспериментальным путем проверить то, как именно человеческий мозг реагирует на возникающую боль. Для эксперимента пригласили 30 добровольцев, которых разделили на две группы, в каждой из которых участники должны были испытывать боль при движении. Первая группа ощущала боль в бицепсе при сгибании руки в локте, вторая ощущала боль при разгибании локтя. При этом реакция мозга волонтеров отслеживалась с использованием транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).

Выяснилось, что мозг посылает более сильные сигналы мышцам для того, чтобы при их движении минимизирована, то есть фактически изменяет траекторию движений, избирая наиболее безболезненную и быструю. Если же при одном и том же движении причиняется боль, то мозг посылает более слабые сигналы на движения подобного рода, пытаясь «обездвижить» конечность. Ученые полагают, что они смогли зафиксировать процесс защитного механизма мозга от боли. Его благоприятный характер, во время которого при изменяющихся движениях боль ослабляется, может привести к долгосрочному изменению механики движений человека. Иногда это можно заметить, когда человек продолжает хромать на одну ногу даже после того, как с больной ноги сняли гипс.


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