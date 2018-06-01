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| | На Плутоне обнаружены «дюны» из метанового песка

На Плутоне обнаружены «дюны» из метанового песка

Вчера, 17:41

Горизонтальные полосы на ледяной планете уже давно интересовали астрономов. После подробного изучения ученые пришли к выводу, что они состоят из метанового льда. Внешне полосы похожи на дюны. Сформировались они под влиянием атмосферных потоков.

Впервые эти образования были обнаружены еще в 2015 году, благодаря аппарату New Horizons. Тогда он пролетал на очень близком расстоянии к Плутону – в 13 тысяч километров. Спутник заснял область Томбо – «сердце» планеты-карлика. Астрономы обратили внимание на полосы, которые появлялись через каждые 400-1000 метров. При этом чередовались светлые и темные образования, отличавшиеся правильной и идентичной формой, чем напоминали дюны Марса, Титана и Земли.

Анализировать полученные данные взялись географы, физики и астрономы из Великобритании, Германии и США. Они подтвердили, что образования – это дюны, состоящие из метанового ледяного песка. Образованы они путем переноса кристалликов по поверхности Плутона. Это опровергло прежние гипотезы экспертов о том, что ветры на карликовой планете слишком слабы для манипуляций частичками замороженного азота или углеводородов.


Дарья Светозарова
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