Учёные рассказали о пользе микробов для почвы

Специалисты Университета штата Пенсильвания рассказали о влиянии микроорганизмов на почву. Учёные отмечают, что множество микробов задействованы в переносе питательных веществ для растений.

Специалисты из Общества почвоведения Америки рассказали о пользе микроорганизмов и том, какими способами они благоприятно воздействуют на почву. Первое, чем занимаются микробы – переработка останков животных и растений. Они способствуют переходу минералов и полезных веществ в почву. Другой тип микробов извлекает пользу из горных пород, обеспечивая растения такими микроэлементами, как фосфор, кальций и калий. Третий вид организмов отвечает за насыщение почвы азотом, который является важным для большинства растительных культур.

Учёные отмечают, что воздействие микробов на состояние земли и растений более значимо, чем многие предполагают. Благодаря этим организмам большинство важных соединений и минералов насыщают почву. Общества почвоведения Америки занимается изучением и поддержанием земли в хорошем состоянии с 1936 года. На организацию работает около 7000 человек, более 1000 из которых сертифицированные почвоведы.

Павел Селивёрстов