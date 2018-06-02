Исследования будут проводиться неподалеку от Гавайских островов до конца текущего года. Проект получил название SUBSEA.

В результате миссии NASA Cassini ученым удалось заполучить данные о том, что подо льдами спутников Сатурна и Юпитера Энцелада и Европы могут находиться жидкие океаны. Изучив эти данные, специалисты пришли к выводу, что в таких условиях на спутниках могут зарождаться живые организмы. Для подтверждения или опровержения данной гипотезы был организован проект SUBSEA – космическое и океаническое исследование, в рамках которого ученые NASA в поисках инопланетной жизни опустятся на дно океана. Эксперименты пройдут у берегов Гавайских островов на глубине в километр. Основным объектов изучения станет действующий подводный вулкан Лоихи.

Ученые уточняют, что если исследование не принесет ожидаемых результатов, то даст полезные данные для развития как геологии, так и космологии.

Виктория Озерова