Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков

По мнению исследователей, девочки-подростки, сидящие на диете, более подвержены риску начать курить или злоупотреблять алкоголем.

В подростковом возрасте у большинства подростков очень меняется вес, из-за чего девочки склонны комплексовать.

Причина таких недовольств собственным телом – СМИ, социальные сети и насмешки, которые диктуют всем, с каким весом должна быть нормальная девочка. Из-за негативного влияния общественности, девочка может заболеть анорексией или булимией, что вылечить очень сложно, не говоря уже о пагубных действиях диет на не окрепший организм девочки.

Девочки начинают садиться на диеты без рекомендаций врача, скрывают это. По словам ученых, они подвержены сильному стрессу, из-за чего они чаще пытаются успокоиться посредством алкоголя или табака. Такие девочки чаще пропускают завтраки и на 1,5% чаще становятся зависимыми от сигарет и алкогольных напитков.

Конечно же, проблемы с лишним весом тоже пагубно влияют на организм, однако ученые предупреждают, что нужно изменить не только питание и его режим, а и весь образ жизни. Особенно важно сделать это правильно и не навредить здоровью еще больше.

Алиса Гилберт