"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой Недорожелатели раскритиковали близких Юлии Самойловой Еще Бузоляндию откроет: Бузову высмеяли в соцсетях из-за открытия ресторана Многие производители пропустят Московский автосалон-2018 Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях Более 30% легковых автомобилей в России признали опасными Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков Создатели огласили причину задержки выхода «Рика и Морти» Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster Эксперты: Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X Назван ТОП-7 автомобильных новинок июня для России
| | Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков

Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков

Сегодня, 05:40

По мнению исследователей, девочки-подростки, сидящие на диете, более подвержены риску начать курить или злоупотреблять алкоголем.

В подростковом возрасте у большинства подростков очень меняется вес, из-за чего девочки склонны комплексовать.

Причина таких недовольств собственным телом – СМИ, социальные сети и насмешки, которые диктуют всем, с каким весом должна быть нормальная девочка. Из-за негативного влияния общественности, девочка может заболеть анорексией или булимией, что вылечить очень сложно, не говоря уже о пагубных действиях диет на не окрепший организм девочки.

Девочки начинают садиться на диеты без рекомендаций врача, скрывают это. По словам ученых, они подвержены сильному стрессу, из-за чего они чаще пытаются успокоиться посредством алкоголя или табака. Такие девочки чаще пропускают завтраки и на 1,5% чаще становятся зависимыми от сигарет и алкогольных напитков.

Конечно же, проблемы с лишним весом тоже пагубно влияют на организм, однако ученые предупреждают, что нужно изменить не только питание и его режим, а и весь образ жизни. Особенно важно сделать это правильно и не навредить здоровью еще больше.


Алиса Гилберт
Новости по теме
Ученые: Девочки больше мальчиков подвержены синдрому ПТСР
Ученые: Девочки больше мальчиков подвержены синдрому ПТСР

Ученые из Стэнфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что мозг детей в подростковом возрасте по-разному реагирует на стрессовые

Ученые: Анорексией и булимией чаще страдают школьницы
Ученые: Анорексией и булимией чаще страдают школьницы

Группа ученых пришла к выводу, что анорексией и булимией страдают чаще всего девочки подросткового возраста. По данным экспертов, этотим заболевания подвержены

Ученые доказали, что девочки с нормальным весом лучше учатся в школе
Ученые доказали, что девочки с нормальным весом лучше учатся в школе

Проведя ряд исследований, британские ученые доказали, что девочки имеющие нормальный вес лучше учатся в школе.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости