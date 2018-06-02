Ученые обнаружили более 100 экзопланет с потенциально обитаемыми спутниками

Астрономы предполагают, что находящиеся на орбитах огромных экзопланет спутники обладают благоприятными условиями для развития жизни. Результаты исследований размещены в издании Astrophysical Journal.

Благодаря телескопу Kepler (NASA) ученые обнаружили более 100 экзопланет с, возможно, обитаемыми спутниками. Научный сотрудник Калифорнийского университета подчеркнул, что тщательное изучение экзопланет и их спутников с помощью новейших аппаратов повысит шансы зафиксировать существование жизни в Солнечной системе.

Ученым удалось найти 121 огромную планету в обитаемом космическом районе. Найденные объекты в три раза больше, чем наша планета. Специалисты предполагают, что у них должны быть спутники. Астрономы уверены, что экзолуны имеют положительную для жизни среду, которая лучше, чем на Земле, так как берут энергию не только от своих экзопланет, но и удерживают отраженное от их планеты излучение.

Данный вопрос ученые планируют изучить более детально. Эксперты начнут наблюдать за самыми перспективными планетами с целью определения характеристик экзолун. Далее ученые займутся проектированием оборудования, с помощью которого смогут изучить свойства спутников и найти возможные признаки жизни.

Мирослава Донцова