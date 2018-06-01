"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой Недорожелатели раскритиковали близких Юлии Самойловой Еще Бузоляндию откроет: Бузову высмеяли в соцсетях из-за открытия ресторана Многие производители пропустят Московский автосалон-2018 Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях Более 30% легковых автомобилей в России признали опасными Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков Создатели огласили причину задержки выхода «Рика и Морти» Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster Эксперты: Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X Назван ТОП-7 автомобильных новинок июня для России
| | Ученые: Изменения климата увеличивают опасность возникновения пожаров

Ученые: Изменения климата увеличивают опасность возникновения пожаров

Вчера, 21:40

Специалисты провели масштабное климатическое исследование и пришли к выводу, что в Средиземноморье и умеренных регионах Южного полушария количество возгораний, вызываемых молниями, будет увеличиваться.

 

Группа ученых под предводительством профессора Андреса Хольца из Университета Портленда провела новое исследование связи нескольких климатических факторов и их влияние на возникновение пожаров в результате молнии. В исследовании эксперты рассмотрели наблюдаемые и прогнозируемые отношения между возгораниями, повышением температуры в Южном полушарии и изменениях условий в трех климатических факторах, влияющих на погоду во всем мире, - колебаний температуры на поверхности Тихого океана (ENSO), Индийского (IOD) и южной кольцевой моды (SAM).

Ученые выяснили, что в Средиземноморье и умеренных регионах Южного полушария из-за изменений климата количество возгораний, вызываемых молниями, в ХХІ веке, по сравнению с предыдущим, увеличилось, и эта тенденция будет продолжаться.


Виктория Озерова
Новости по теме
Ученые выяснили, что растения «мигрируют» из-за изменений климата
Ученые выяснили, что растения «мигрируют» из-за изменений климата

Группа ученых из Орхусского университета в Дании при содействии коллег из Висконсинского университета в Мэдисоне проанализировала влияние климатических

Ученые: Возникновение диабета зависит от погодных условий и температуры воздуха
Ученые: Возникновение диабета зависит от погодных условий и температуры воздуха

Ученые пришли к выводу, что возникновение диабета зависит от погодных условий и температуры воздуха. К подобной теории их привело проведенное исследование, по

Загрязнённый воздух Азии портит погоду во всем Северном полушарии
Загрязнённый воздух Азии портит погоду во всем Северном полушарии

От жителей Азии, которые не боятся никакой ответственности за загрязнение воздуха, практически страдают обитатели Северной Америки и Тихого океана.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости