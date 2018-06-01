Ученые: Изменения климата увеличивают опасность возникновения пожаров

Специалисты провели масштабное климатическое исследование и пришли к выводу, что в Средиземноморье и умеренных регионах Южного полушария количество возгораний, вызываемых молниями, будет увеличиваться.

Группа ученых под предводительством профессора Андреса Хольца из Университета Портленда провела новое исследование связи нескольких климатических факторов и их влияние на возникновение пожаров в результате молнии. В исследовании эксперты рассмотрели наблюдаемые и прогнозируемые отношения между возгораниями, повышением температуры в Южном полушарии и изменениях условий в трех климатических факторах, влияющих на погоду во всем мире, - колебаний температуры на поверхности Тихого океана (ENSO), Индийского (IOD) и южной кольцевой моды (SAM).

Ученые выяснили, что в Средиземноморье и умеренных регионах Южного полушария из-за изменений климата количество возгораний, вызываемых молниями, в ХХІ веке, по сравнению с предыдущим, увеличилось, и эта тенденция будет продолжаться.

Виктория Озерова