Ученый из Тюмени получил президентский грант на создание нового вида коров

Полученные материальные ресурсы пойдут на выведение коров особого типа. Специалист и ранее пытался получить помощь от правительства на реализацию своих проектов.

Доктор сельскохозяйственных наук, научный сотрудник аграрного университета Северного Зауралья Алексей Бахарев победил в грантовом президентском конкурсе для одаренных молодых ученых. Прежде он три раза принимал участие в таких конкурсах, представляя проекты во всевозможных сферах сельского хозяйства. В 2017 году президентский грант получил коллега Бахарева, занимавшийся разработкой термонасосной станции для сушки семян пшеницы.

Алексей выиграл благодаря исследованию о создании нового типа рогатого скота «Тюменский обрак». Награду ему вручили торжественно в стенах родного ВУЗа. Участвовал в мероприятии представитель президента РФ в Тюменской области Андрей Руцинский.

Никита Готский