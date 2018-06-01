"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | Ученый из Тюмени получил президентский грант на создание нового вида коров

Ученый из Тюмени получил президентский грант на создание нового вида коров

Вчера, 21:20

Полученные материальные ресурсы пойдут на выведение коров особого типа. Специалист и ранее пытался получить помощь от правительства на реализацию своих проектов.

 

Доктор сельскохозяйственных наук, научный сотрудник аграрного университета Северного Зауралья Алексей Бахарев победил в грантовом президентском конкурсе для одаренных молодых ученых. Прежде он три раза принимал участие в таких конкурсах, представляя проекты во всевозможных сферах сельского хозяйства. В 2017 году президентский грант получил коллега Бахарева, занимавшийся разработкой термонасосной станции для сушки семян пшеницы.

Алексей выиграл благодаря исследованию о создании нового типа рогатого скота «Тюменский обрак». Награду ему вручили торжественно в стенах родного ВУЗа. Участвовал в мероприятии представитель президента РФ в Тюменской области Андрей Руцинский.


Никита Готский
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