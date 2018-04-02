Зонд Opportunity нашел на Марсе около 2 000 млрд баррелей нефти

После того, как еще 2006 году во время Mars Reconnaissance Orbiter были сфотографированы огромные черные пятна на поверхности Марса, появились первые предположения о том, что определенные запасы нефти на планете потенциально могут быть. Продолжительное время теория оставалась теорией, так как получить подтверждение не представлялось никакой возможности. Вопрос о наличии полезных ископаемых на «красной планете» решился с запуском исследовательского зонда Opportunity.
Пробы, которые удалось взять с помощью аппарата с поверхности Марса доказывали, что там может быть более 2000 млрд баррелей нефти. Чтобы можно было лучше оценить этот показатель, можно сравнить его с уровнем добычи «черного золота» на Земле – с 2014 по 2015 год было добыто 1700 млрд баррелей нефти.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях