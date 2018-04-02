Зонд Opportunity нашел на Марсе около 2 000 млрд баррелей нефти

Исследователи сообщают, что, по данным зонда Opportunity, на Марсе есть нефтяные залежи – свыше 2 000 млрд баррелей. Долгое время наличие «черного золота» на «красной планете» считалось скорее мифом, чем реальностью.

После того, как еще 2006 году во время Mars Reconnaissance Orbiter были сфотографированы огромные черные пятна на поверхности Марса, появились первые предположения о том, что определенные запасы нефти на планете потенциально могут быть. Продолжительное время теория оставалась теорией, так как получить подтверждение не представлялось никакой возможности. Вопрос о наличии полезных ископаемых на «красной планете» решился с запуском исследовательского зонда Opportunity.Пробы, которые удалось взять с помощью аппарата с поверхности Марса доказывали, что там может быть более 2000 млрд баррелей нефти. Чтобы можно было лучше оценить этот показатель, можно сравнить его с уровнем добычи «черного золота» на Земле – с 2014 по 2015 год было добыто 1700 млрд баррелей нефти.