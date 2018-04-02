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| | Зонд Opportunity нашел на Марсе около 2 000 млрд баррелей нефти

Зонд Opportunity нашел на Марсе около 2 000 млрд баррелей нефти

Сегодня, 22:26
Исследователи сообщают, что, по данным зонда Opportunity, на Марсе есть нефтяные залежи – свыше 2 000 млрд баррелей. Долгое время наличие «черного золота» на «красной планете» считалось скорее мифом, чем реальностью.

Зонд Opportunity нашел на Марсе около 2 000 млрд баррелей нефти

 

После того, как еще 2006 году во время Mars Reconnaissance Orbiter были сфотографированы огромные черные пятна на поверхности Марса, появились первые предположения о том, что определенные запасы нефти на планете потенциально могут быть. Продолжительное время теория оставалась теорией, так как получить подтверждение не представлялось никакой возможности. Вопрос о наличии полезных ископаемых на «красной планете» решился с запуском исследовательского зонда Opportunity.

Пробы, которые удалось взять с помощью аппарата с поверхности Марса доказывали, что там может быть более 2000 млрд баррелей нефти. Чтобы можно было лучше оценить этот показатель, можно сравнить его с уровнем добычи «черного золота» на Земле – с 2014 по 2015 год было добыто 1700 млрд баррелей нефти.
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