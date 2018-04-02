Малышева: Чтобы похудеть, нужно признать наркотическую зависимость от еды

Если несмотря на все усилия похудеть не получается или, если и получается, то не надолго, нужно признать свою пищевую зависимость. Об этом сообщала врач и телеведущая Елена Малышева в одной из своих последних передач.

В одной из последних передач с Еленой Малышевой была вновь затронута тема лишнего веса и борьбы с ним. Малышева сообщает, что если похудеть не получается очень долго или если килограммы после похудения быстро возвращаются, нужно признаться: «У меня зависимость от еды!»Ни в коем случае нельзя искать себя оправдания в особенностях телосложения, в наследственности или в болезнях, которые якобы не дают скинуть лишний вес. Единственная проблема болезненно полных людей в том, что еда действует на них аналогично с тем, как наркотик действует на наркомана.Полным людям не получится, как и алкоголикам, полностью бросить есть. Но можно уменьшить порции и питаться чаще. Кроме того, можно заручиться поддержкой близких людей, которые будут следить за тем, чтобы худеющий не переедал.