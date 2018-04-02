Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Эксперт рассказал, почему Galaxy S9 ещё долго будут покупать Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон
| | Малышева: Чтобы похудеть, нужно признать наркотическую зависимость от еды

Малышева: Чтобы похудеть, нужно признать наркотическую зависимость от еды

Сегодня, 22:10
Если несмотря на все усилия похудеть не получается или, если и получается, то не надолго, нужно признать свою пищевую зависимость. Об этом сообщала врач и телеведущая Елена Малышева в одной из своих последних передач.

Малышева: Чтобы похудеть, нужно признать наркотическую зависимость от еды

 

В одной из последних передач с Еленой Малышевой была вновь затронута тема лишнего веса и борьбы с ним. Малышева сообщает, что если похудеть не получается очень долго или если килограммы после похудения быстро возвращаются, нужно признаться: «У меня зависимость от еды!»

Ни в коем случае нельзя искать себя оправдания в особенностях телосложения, в наследственности или в болезнях, которые якобы не дают скинуть лишний вес. Единственная проблема болезненно полных людей в том, что еда действует на них аналогично с тем, как наркотик действует на наркомана.

Полным людям не получится, как и алкоголикам, полностью бросить есть. Но можно уменьшить порции и питаться чаще. Кроме того, можно заручиться поддержкой близких людей, которые будут следить за тем, чтобы худеющий не переедал.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Елена Малышева раскрыла секрет своей авторской диеты
Елена Малышева раскрыла секрет своей авторской диеты

Известная российская телеведущая Елена Малышева в очередной раз порадовала своих фанатов полезным советом. В этот раз Елена рассказала о том, как быстро

Диетологи: Хурма поможет похудеть без усилии
Диетологи: Хурма поможет похудеть без усилии

Диетологи из Грузии уверены, что хурма поможет «скинуть лишние» килограммы без особых усилий. Уникальный тропический фрукт – самое продуктивное средство для

Ученые: Слишком полным людям мешает похудеть белок
Ученые: Слишком полным людям мешает похудеть белок

Ученые пришли к выводу, что чем сильнее человек страдает от лишнего веса, тем меньше у него шансов когда-нибудь похудеть. Виной всему в данном случае особый

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости