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| | Зонд Juno в 12 раз приблизился к Юпитеру

Зонд Juno в 12 раз приблизился к Юпитеру

Сегодня, 21:34
Исследовательский аппарат Juno преодолеет перииовий Юпитера в 12-й раз. Учёные NASA надеются на новые снимки планеты с разных ракурсов.

Зонд Juno в 12 раз приблизился к Юпитеру

 

Космический агрегат Juno намерен собрать как можно больше информации о магнитном и гравитационном полях Юпитера. Камера JunoСam позволит собрать научные данные, сделав качественные снимки с высоким расширением. Именно по ним сотрудники NASA будут добывать необходимую информацию.

Также Juno предстоит исследовать один из галилеевых спутников Юпитера с названием Ио. Особое внимание специалисты обратят на выбросы из вулканов, которыми обладает спутник. Что далее ожидает космический агрегат, учёные ещё не определились. Так как Juno в космосе довольно длительное время, с 2011 года, его состояние ещё предстоит изучить учёным, чтобы понять, возможно ли исследовательское судно эксплуатировать научных целях ещё какое-то время.
Дарья Дмитриева
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