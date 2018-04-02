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| | «Хаббл» сделал фото «космического глаза» из сотен галактик

«Хаббл» сделал фото «космического глаза» из сотен галактик

Сегодня, 21:27
Орбитальной обсерваторией «Хаббл» получены фото «космического глаза». Зрачок и радужка этого «глаза» состоят из галактических скоплений, свет от которых искажается полями гравитации.

«Хаббл» сделал фото «космического глаза» из сотен галактик

 

У орбитальной обсерватории «Хаббл» теперь есть фотоснимок «космического глаза», который на самом деле является галактическим скоплением, свет от которого исказили поля гравитации. О том, что всякое скопление материи при большой массе может взаимодействовать ос светом, говорил еще Эйнштейн. Во время взаимодействия свет имеет свойство искривляться по аналогии с оптическими линзами. В последние годы у астрономов был шанс наблюдать за тысячами подобных структур в космическом пространстве.

«Хаббл» сделал фото «космического глаза» из сотен галактик

 

Обнаруженная группа галактик является ярким скоплением, которое образует визуальный образ большого глаза. Скопление галактик в его «зрачке» провоцирует настолько сильное притяжение, что искажает даже свет, из-за чего вокруг него образовалась акура, похожая на радужку глаза.
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