«Хаббл» сделал фото «космического глаза» из сотен галактик

Орбитальной обсерваторией «Хаббл» получены фото «космического глаза». Зрачок и радужка этого «глаза» состоят из галактических скоплений, свет от которых искажается полями гравитации.

У орбитальной обсерватории «Хаббл» теперь есть фотоснимок «космического глаза», который на самом деле является галактическим скоплением, свет от которого исказили поля гравитации. О том, что всякое скопление материи при большой массе может взаимодействовать ос светом, говорил еще Эйнштейн. Во время взаимодействия свет имеет свойство искривляться по аналогии с оптическими линзами. В последние годы у астрономов был шанс наблюдать за тысячами подобных структур в космическом пространстве.

Обнаруженная группа галактик является ярким скоплением, которое образует визуальный образ большого глаза. Скопление галактик в его «зрачке» провоцирует настолько сильное притяжение, что искажает даже свет, из-за чего вокруг него образовалась акура, похожая на радужку глаза.