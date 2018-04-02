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| | Бессмертная бактерия: В Китае нашли организм, устойчивый ко всем антибиотикам

Бессмертная бактерия: В Китае нашли организм, устойчивый ко всем антибиотикам

Сегодня, 21:22
Английские ученые нашли на фермах Индии и Китая бактерию, которая устойчива даже к самым сильным антибиотикам. Более того, бактерия может предавать ген устойчивости и другим бактериям, делая их неуязвимыми против лекарств.

Бессмертная бактерия: В Китае нашли организм, устойчивый ко всем антибиотикам

 

Ученые выяснили, что самая устойчивая к антибиотикам бактерия появилась на фермах Китая и Индии. Она не реагирует даже на самые сильные антибиотики, а кроме того способна передавать ген устойчивости и к другим бактериям, из-за чего их резистентность к антибиотикам все возрастает.

Причиной появления данной суперустойчивой бактерии считают то, что фермеры добавляли и добавляют в пищу животных огромные количества антибиотиков, из-за чего вирусы успели приспособиться к антибиотикам и мутировать в более устойчивые штаммы.

Устойчивая бактерия с момента своего появления стала с пугающей скоростью распространяться по миру. Если сначала ее находили только в Китае, то через десять лет образцы бактерии находили на всех континентах, исключая Австралию. Ученые считают распространения данной бактерии глобальной проблемой, для решения которой нужна координированная международная работа.
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