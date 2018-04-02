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| | Физики создали масс-спектрометр "с четырьмя точками зрения"

Физики создали масс-спектрометр "с четырьмя точками зрения"

Сегодня, 21:18
Препарат для масс-спектрометра, с помощью которого можно проводить опыты по изучению одного вещества для определения его состав «с четырех точек зрения», сконструировали научные сотрудники МФТИ и Сколтеха. Результаты работы опубликовал один из научных журналов.
 

Физики создали масс-спектрометр "с четырьмя точками зрения"

 

По словам физиков, новинка даст возможность в одно и то же время осуществлять исследование вещества «с четырех точек зрения, а также изучать сразу несколько веществ на одном масс-спектрометре. Классический аппарат позволит вести последовательную работу с разными элементами.

В современном мире масс-спектрометрия используется для выяснения примесей в таких сферах, как металлургия, нефтегазовой, пищевой промышленностях, фармацевтике и косметологии. К тому же допинг-контроль спортсменов также проводится при помощи масс-спектрометрии. Новое изобретение российских физиков можно применять для анализа молекул в биологии и анализе нефти.

Никита Готский
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