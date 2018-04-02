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| | Учёным удалось получить фото самой удалённой от Земли звезды

Учёным удалось получить фото самой удалённой от Земли звезды

Сегодня, 20:45
С помощью технологий орбитальной обсерватории «Хаббл» учёные Калифорнийского университета стали обладателями снимков звезды, которая расположена от Земли на расстоянии девяти миллиардов световых лет.

Учёным удалось получить фото самой удалённой от Земли звезды

 

Учёные из калифорнийского университета в Беркли Соединённых Штатов Америки рассматривали галактику на расстоянии пяти миллиардов световых лет от нашей планеты Земля, как заприметили новое светило. Им оказалась самая далёкая звезда во всей вселенной. Она находится примерно на расстоянии из девяти миллиардов световых лет.

Обнаруженную звезду не оставили без названия, теперь это «Икар» или MACS J1149 LS1. Учёным удалось увидеть «Икар» с помощью телескопа «Хаббл», это состоялось в связи со смещением звезды в своей галактике. Теперь её свет проходит сквозь небольшого карлика, что делает MACS J1149 LS1 ярче в 600 раз. Но в скором времени, она должна стать ещё ярче, думают учёные.
Дарья Дмитриева
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