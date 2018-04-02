Археологи нашли древние игрушки в могильниках Хакасии

Археологами найдены детские игрушки во время изучения могильника Итколь II в Хакасии, сделанные более 4,5 тысячи лет назад.

На территории погребений найдено более 60 холмов, среди них можно обнаружить культуры от эпохи неолита до позднескифского времени. Исследователи подозревают наличие в этой местности захоронений других культур. Могильник связан с окуневской культурой, который существовал в эпоху ранней бронзы в степных регионах Среднего Енисея (XXV—XVIII века до нашей эры).Раскопки были проведены ИИМК РАН и Русским географическим обществом в рамках проекта «Тайна древних художников Сибири».В период исследования погребального инвентаря найдены странные изделия детские игрушки. Они выглядят, как голова пса или волка, сделанные из рога. Среди погребений была небольшая фигурка с лицом женщины, выполненная из минерала стеатит. Мастер настолько профессионально сделал черты лица, что спустя столько времени на ней видны ресницы.Археологи считают, что мастера того времени создавали головы игрушек из крепких материалов дерева, кости или рога, а обивку делали нетвердой из кожи и ткани. По мнению исследователей, игрушками обладал простой ребенок, так как нет признаков, что захоронение относилось какой-либо элите.