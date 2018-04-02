Археологи представили уникальную коллекцию артефактов Древнего Рима

В музее исследовательского проекта Vindolanda Trust Великобритании впервые откроется выставка уникальных древнеримских артефактов. Возраст экспонатов превышает полторы тысячи лет.

Виктория Озерова

Археологи Великобритании впервые покажут уникальные артефакты Древнего Рима, найденные при раскопках казарм древнего форта Виндоланда. Тогда эксперты обнаружили около полторы тысячи древних деревянных предметов. Артефакты, в основном, представляют собой кухонную утварь, но среди них есть и хорошо сохранившееся мечи, а также шкатулки и гребни. Все предметы были созданы в 85-120 годах нашей эры. Почти две тысячи лет они были «законсервированы» в болотах.Уточняется, что для экспозиции в музее Vindolanda Trust была создана специальная галерея с микроклиматом, нужным для сохранения артефактов. Посетители музея смогут не только увидить все старинные предметы, но и узнать о назначении каждого. Открытие выставки назначено на 17 апреля.