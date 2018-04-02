Французские предприниматели приступили к реализации программы «Летающие киты» (Flying Whales). Программа предусматривает создание гигантских инновационных дирижаблей для доставки грузов в труднодоступные местности.

Виктория Озерова

Во Франции разрабатывают дирижабль нового поколения. Длина объекта составит около 150 метров, погрузочная площадка будет 75 на 8 метров. Гигантский дирижабль сможет поднимать вес в 60 тонн. Летательный аппарат планируют использовать для доставки грузов в труднодоступные места и для спасения людей при природных катастрофах. Аппарат будет постоянно находиться в воздухе, снижаясь при загрузке и разгрузке, которые будут осуществляться за счет лебедок. Дирижабль сможет выполнять некоторые задания дистанционно.Инициатор Flying Whales Себастьян Бугон сообщил, что проект уже привлек 200 миллионов евро. Французские предприниматели планируют совместно с китайскими коллегами создать 150 дирижаблей.