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| | Во Франции разрабатывают дирижабль нового поколения

Во Франции разрабатывают дирижабль нового поколения

Сегодня, 19:48
Французские предприниматели приступили к реализации программы «Летающие киты» (Flying Whales). Программа предусматривает создание гигантских инновационных дирижаблей для доставки грузов в труднодоступные местности.

Во Франции разрабатывают дирижабль нового поколения

 

Во Франции разрабатывают дирижабль нового поколения. Длина объекта составит около 150 метров, погрузочная площадка будет 75 на 8 метров. Гигантский дирижабль сможет поднимать вес в 60 тонн. Летательный аппарат планируют использовать для доставки грузов в труднодоступные места и для спасения людей при природных катастрофах. Аппарат будет постоянно находиться в воздухе, снижаясь при загрузке и разгрузке, которые будут осуществляться за счет лебедок. Дирижабль сможет выполнять некоторые задания дистанционно.

Инициатор Flying Whales Себастьян Бугон сообщил, что проект уже привлек 200 миллионов евро. Французские предприниматели планируют совместно с китайскими коллегами создать 150 дирижаблей.
Виктория Озерова
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