МКС оснастят первой системой космической лазерной связи

Платформа Bartolomeo на МКС будет оснащена первой системой космической лазерной связи OSIRIS с высокоскоростной передачей информации около 10 гигабит в секунду.

Дарья Дмитриева

С помощью новой лазерной связи OSIRIS станет возможно передавать информацию на расстояние более 1500 километров. Так, OSIRIS сможет связаться с наземными станциями, и не одной. Bartolomeo в свою очередь будет обеспечена спутниковым каналом связи с высокоскоростной способностью передачи информации.Производство системы возложено на коммерческих партнёров Европейское космическое агентство (ESA) и Airbus. Аппаратным обеспечением занимается компания в германском городе Бремене. Сейчас Bartolomeo на стадии одобрения ESA и НАСА. Платформу разместят на внешней части стороны модуля Columbus под управлением Airbus.Свои прямые функции система, сделанная по операционную систему, начнёт выполнять в 2019 году, когда закончатся все утверждения и проверки по строению. Тогда платформа сможет принимать информацию необходимых объёмов.