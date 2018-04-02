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| | МКС оснастят первой системой космической лазерной связи

МКС оснастят первой системой космической лазерной связи

Сегодня, 19:40
Платформа Bartolomeo на МКС будет оснащена первой системой космической лазерной связи OSIRIS с высокоскоростной передачей информации около 10 гигабит в секунду.

МКС оснастят первой системой космической лазерной связи

 

С помощью новой лазерной связи OSIRIS станет возможно передавать информацию на расстояние более 1500 километров. Так, OSIRIS сможет связаться с наземными станциями, и не одной. Bartolomeo в свою очередь будет обеспечена спутниковым каналом связи с высокоскоростной способностью передачи информации.

Производство системы возложено на коммерческих партнёров Европейское космическое агентство (ESA) и Airbus. Аппаратным обеспечением занимается компания в германском городе Бремене. Сейчас Bartolomeo на стадии одобрения ESA и НАСА. Платформу разместят на внешней части стороны модуля Columbus под управлением Airbus.

Свои прямые функции система, сделанная по операционную систему, начнёт выполнять в 2019 году, когда закончатся все утверждения и проверки по строению. Тогда платформа сможет принимать информацию необходимых объёмов.
Дарья Дмитриева
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