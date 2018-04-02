В День космонавтики в Планетарии измерят Вселенную и вспомнят Королева

На 12 апреля Планетарий Петербурга подготовил особенную программу. В День космонавтики там пройдут лекции про древние представления о Вселенной, про несбывшиеся мечты Сергея Королева, про различие профессии «космонавт» для женщин и мужчин.

12 апреля петербургский Планетарий планирует лекции по множеству тем, среди которых будут затронуты старые представления о Вселенной, отличия космонавтов-женщин от космонавтов-мужчин, а также вспомнят те мечты Сергея Королева, которым так и не суждено сбыться по сей день. О Королеве в Планетарии подготовлена специальная программа, в которой рассказывается о том, как именно он несколько раз обвел смерть вокруг пальца, почему входил в расстрельный список. Несмотря на то, что прожил только 59 лет, Королев успел стать одной из самых значимых фигур не только в советской, но и в российской космонавтике – современные ракеты, запускаемые в космос, имеют спроектированную им конструкцию.Лекция о Королеве начнется в 15:00 12 апреля, но уже с 10:30 в Планетарии будут рассказывать подробности того, как готовился полет в космос Юрия Гагарина, а также расскажут про полеты на Луну и космические телескопы.