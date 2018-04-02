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| | «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе

«Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе

Сегодня, 19:00
Предприятия «Роскосмоса» работают над новым проектом под названием «Космический навигатор». Система позволит космическим аппаратам на орбите избежать столкновения с другими объектами.

«Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе

 

Системы контроля и мониторинга космического пространства каждый день фиксируют различные космические ДТП. На орбите сталкиваются различные предметы и мусор с космическими аппаратами. Сами же спутники ударяются очень редко. Первый такой инцидент был зафиксирован почти 10 лет назад с американским и российским КА, но специалисты предполагают, что в свете технологического прогресса подобное будет случаться по несколько сотен раз на день уже через пять лет. В связи с этим специалисты «Роскосмоса» решили разработать систему предотвращения космических аварий.

Уточняется, что избежать ДТП в космосе можно будет благодаря маневру КА. «Космический навигатор» будет предоставлять необходимые данные операторам спутниковых систем.
Виктория Озерова
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